На ремонт сельского стадиона в Приморье направят 16 млн рублей

Владивосток, 10 декабря. На ремонт сельского стадиона в Приморском крае направят 16 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, решение о том, что в селе Анучино будет отремонтирован спортивный объект, было принято после встречи врио губернатора Олега Кожемяко с жителями муниципального образования.

Кроме того, по итогам встречи стало известно, что в селах района установят семь новых универсальных спортивных площадок. На эти цели муниципалитет получит 4,4 миллионов рублей, сообщает Deita.ru.