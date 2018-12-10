На ремонт сельского стадиона в Приморье направят 16 млн рублей
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Владивосток, 10 декабря. На ремонт сельского стадиона в Приморском крае направят 16 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, решение о том, что в селе Анучино будет отремонтирован спортивный объект, было принято после встречи врио губернатора Олега Кожемяко с жителями муниципального образования.
Кроме того, по итогам встречи стало известно, что в селах района установят семь новых универсальных спортивных площадок. На эти цели муниципалитет получит 4,4 миллионов рублей, сообщает Deita.ru.
«Мы прекрасно понимаем, что нет у районов денег на разные проекты, они тянутся из последних сил, чтобы войти в эти программы. Поэтому в 2019 году увеличиваем расходы на дотации муниципалитетам», — констатировал руководитель региона.