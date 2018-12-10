Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

ДТП с двумя грузовиками в Приморье попало на видео

42
0 Оставить комментарий

ДТП с двумя грузовиками в Приморье попало на видео

Владивосток, 10 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовиками в Приморском крае попало на видео.

Авария произошла рано утром в понедельник на федеральной трассе Фокино — Большой Камень в Приморье: по сообщениям очевидцев, грузовой автомобиль на полном ходу въехал в КамАЗ.

По предварительным данным, несмотря на то, что грузовой автомобиль получил повреждения, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. По крайней мере, официальной информации по этому поводу не поступало.

На месте ДТП работали специальные службы, обстоятельства аварии выясняются, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.