ДТП с двумя грузовиками в Приморье попало на видео

Владивосток, 10 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовиками в Приморском крае попало на видео.

Авария произошла рано утром в понедельник на федеральной трассе Фокино — Большой Камень в Приморье: по сообщениям очевидцев, грузовой автомобиль на полном ходу въехал в КамАЗ.

По предварительным данным, несмотря на то, что грузовой автомобиль получил повреждения, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. По крайней мере, официальной информации по этому поводу не поступало.

На месте ДТП работали специальные службы, обстоятельства аварии выясняются, сообщает Deita.ru.