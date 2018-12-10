ДТП с двумя грузовиками в Приморье попало на видео
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Владивосток, 10 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовиками в Приморском крае попало на видео.
Авария произошла рано утром в понедельник на федеральной трассе Фокино — Большой Камень в Приморье: по сообщениям очевидцев, грузовой автомобиль на полном ходу въехал в КамАЗ.
По предварительным данным, несмотря на то, что грузовой автомобиль получил повреждения, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. По крайней мере, официальной информации по этому поводу не поступало.
На месте ДТП работали специальные службы, обстоятельства аварии выясняются, сообщает Deita.ru.