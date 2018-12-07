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Вокзал Владивостока признали лучшим в России

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Вокзал Владивостока признали лучшим в России

Владивосток, 7 декабря. Коллектив железнодорожного вокзала во Владивостоке признали лучшим среди других коллективов железнодорожных комплексов в России в третьем квартале текущего года, сообщили в ДВЖД.

В России всего работает 341 вокзал, первое место по качеству обслуживания пассажиров досталось вокзалу Владивостока. Сотрудники продемонстрировали слаженную работу, улучшив финансовые показатели и содержание транспортного узла.

Отмечается, что за 10 месяцев вокзал принял более трехсот тысяч пассажиров, что на 16.4% выше показателей 2017 года. Пассажирский комплекс является единственным памятником архитектуры федерального значенмя в ДВЖД, пишет Deita.ru

Ранее сообщалось, что во Владивостоке электропоезд сбил женщину, которая не услышала сигнал машиниста. Пострадавшая скончалась на месте.

Автор: Ирина Селезнева
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