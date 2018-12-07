Женщина погибла под колесами поезда во Владивостоке

Владивосток, 7 декабря. Вечером 6 декабря на перегоне между железнодорожными станциями «Моргородок — Первая речка» под колесами электровоза погибла женщина.

По данным Дальневосточного СУ на транспорте СКР, проводится проверка по факту инцидента. Сообщается, что женщина шла по железнодорожным путям и не отреагировала на сигналы машиниста.

Поезд сбил местную жительницу, она скончалась от полученных травм, пишет Deita.ru. Напомним, что в России регулярно происходят инциденты с гибелью людей на путях. Спасатели просят россиян пересекать железную дорогу только в отведенных для этого местах.