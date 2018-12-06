Вертолеты морской авиации РФ впервые взлетели с палубы корвета «Громкий»

Владивосток, 6 декабря. В Японском море продолжаются ходовые испытания новейшего российского корвета «Громкий», в рамках которой корабль впервые принял на палубу морскую авиацию.

Корвет «Громкий», который до конца года должен войти в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ, продолжают испытывать на Дальнем Востоке. Как сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, накануне противолодочные вертолеты морской авиации впервые приземлились и взлетели с палубы корвета.

«Продолжаются заводские ходовые и государственные испытания новейшего корвета «Громкий». В рамках проводимых мероприятий корвет впервые принял на борт палубные вертолеты морской авиации», — сообщил Воскресенский.

Как сообщает телеканал «360», корвет «Громкий» прибыл на Дальний Восток в конце августа текущего года. «Громкий» стал вторым корветом, построенным в рамках программы перевооружения для ТОФ. Разработкой корабля занималось Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Длина корабля — 104,5 метра, его ширина составляет 13 метров, скорость полного хода — 27 узлов.