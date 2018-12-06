Жители Находки нашли на побережье автомобиль, чудом не упавший в море

Находка, 6 декабря. Жители города Находка, расположенного в Приморском крае, обнаружили в кустах автомобиль, скатившийся с мыса и лишь чудом не упавшим в море.

Очевидцы рассказали, что приехали на побережье отдохнуть и неожиданно нашли в кустах у отвесного обрыва автомобиль.

Как пишет издание Deita.ru, машина простояла в кустах примерно два дня. Затем был вызван кран, который вернул ее назад на дорогу.

Напомним, что ранее сообщалось о корейской рыбацкой шхуне, выброшенной на берег залива Находка в одноименном городе Приморского края во время шторма. Иностранное судно выбросило на берег на мысе Шефнера. Отмечалось, что во время непогоды в бухту Ольга часто устремляются рыбацкие лодки. В шторм здесь можно увидеть до 200 иностранных судов.