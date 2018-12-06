Синоптики предупредили о выпадении о снега в Приморье

Владивосток, 6 декабря. В южных районах Приморья может выпасть среднесуточная норма осадков с вечера четверга на пятницу. Об этом заявили в Примгидромете.

Так, с 5 декабря в регионе установились температуры, стандартные для этого времени года. Однако среднесуточная норма осадков, которая может выпасть в регионе, ухудшит дорожную обстановку во Владивостоке.

В Примгидромете рассказали журналистам Deita.ru, что несколько суток регион находился в зоне фронтальных разделов, во время которых температура снизилась на всей территории региона.

При изменении северо-западного направления ветра выпадение снега на территории южного Приморья можно избежать, однако если скорость ветра и движение воздушных масс 6 декабря усилятся, то в четверг на улицах Владивостока выпадет небольшой снег, подчеркнули в Примгидромете.