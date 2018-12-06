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В Приморье школьник принес домой непонятное насекомое

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В Приморье школьник принес домой непонятное насекомое

Владивосток, 6 декабря. Жительница Приморья просит пользователей Сети помочь выяснить, кого же ее сын принес из школы.

О странной находке, сделанной жительницей Приморья по возвращении ее сына из школы сообщает портал «Deita.ru». Женщина обнаружила насекомое и обратилась к интернет-сообществу с просьбой выяснить, что это за существо.

Мать школьника предположила, что мальчик принес на себе клопа.

«Вы клопов видели? Это не клоп», — ответили ей пользователи Сети.

Так и не придя к консенсусу по поводу насекомого, многие принялись шутить, предлагая сжечь по этому поводу квартиру «вместе с жучком», а кто-то и вовсе предположил, что мальчик принес «домашнее задании».

«Сейчас школьная программа — ужас», — сокрушается один из интернет-пользователей.

Ранее телеканал «360» сообщал о том, что ученые обнаружили странное существо в глубине океана — им оказалась рыба-пеликан, которую удается увидеть чрезвычайно редко.

Автор: Виталий Рыжков
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