Пятеро приморцев похитили недвижимость на многомиллионную сумму

Владивосток, 5 декабря. Суд вынес приговор в отношении пятерых жителей Владивостока, которые завладели двумя земельными участками и четырьмя нежилыми зданиями общей стоимостью 91 миллион рублей. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в краевой прокуратуре.

Пятеро преступников, в том числе генеральный директор организации ОАО «Приморсантехмонтаж», вывели из собственности предприятия недвижимое имущество — два земельных участка общей площадью более 8,6 тысяч квадратных метров и четыре нежилых здания. Право собственности переоформили на супругу гендиректора.

Его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком. Остальные по решению суда получили от четырех лет до семи лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.