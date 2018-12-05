Жители отдаленных районов Приморья начнут голосовать на выборах губернатора 9 декабря

Владивосток, 5 декабря. Жители труднодоступных населенных пунктов Красноармейского района Приморского края 9 декабря начнут досрочно голосовать на выборах губернатора Приморья.

Досрочное голосование пройдет на семи избирательных участках. Как ожидается, в нем примут участие около 1000 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в краевом избиркоме.

«Нам сообщила Красноармейская территориальная комиссия, что досрочное голосование на их участках будет проведено 9 декабря, в это воскресенье. Они будут голосовать первыми среди «сухопутных» участков. Ранее в Красноармейском районе 7 участков в получили разрешение назначить и провести досрочное голосование в один из дней с 9 по 15 декабря», — рассказала секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева.

В целом голосование в труднодоступной местности Приморского края пройдет в период с 13 по 15 декабря. Помимо «сухопутных», сформированы также около 200 «судовых» участков, где голосовать разрешено уже с 30 ноября. В избирательной комиссии Приморья подчеркнули, что возможностью проголосовать досрочно могут воспользоваться в целом около 11 тысяч жителей региона.

Напомним, выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря. В списке кандидатов — пять человек: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России").

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные ВЦИОМ, самым известным среди кандидатов является Кожемяко — 83% респондентов заявили, что знают его, а 37% опрошенных высказались в его поддержку.