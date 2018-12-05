Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Жительница Владивостока рассказала о засохших в считанные часы розах

59
0 Оставить комментарий

Жительница Владивостока рассказала о засохших в считанные часы розах

Владивосток, 5 декабря. Жительница приморской столицы пожаловалась на букет роз, который простоял у нее в квартире всего семь часов и засох.

О необычном случае сообщает портал Deita.ru. По данным издания, девушка пожаловалась на магазин компании «Роза-ДВ». Она сообщила, что букет роз превратился в «гербарий» всего за несколько часов пребывания в доме.

«Спасибо, дорогой магазин Роза-ДВ за прекрасный букет, одни понты — простояли аж целых 7 часов, будем покупать еще», — цитирует девушку издание.

Пользователи соцсетей поддержали жительницу Владивостока, сообщает портал. Многие давали советы, как продлить жизнь букета, другие делились своим негативным или позитивным опытом от покупки цветов в том же магазине.

Автор: Виталий Малясев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.