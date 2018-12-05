Жительница Владивостока рассказала о засохших в считанные часы розах

Владивосток, 5 декабря. Жительница приморской столицы пожаловалась на букет роз, который простоял у нее в квартире всего семь часов и засох.

О необычном случае сообщает портал Deita.ru. По данным издания, девушка пожаловалась на магазин компании «Роза-ДВ». Она сообщила, что букет роз превратился в «гербарий» всего за несколько часов пребывания в доме.

«Спасибо, дорогой магазин Роза-ДВ за прекрасный букет, одни понты — простояли аж целых 7 часов, будем покупать еще», — цитирует девушку издание.

Пользователи соцсетей поддержали жительницу Владивостока, сообщает портал. Многие давали советы, как продлить жизнь букета, другие делились своим негативным или позитивным опытом от покупки цветов в том же магазине.