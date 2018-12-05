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Администрация Владивостока использует автодозвон против рекламодателей-нарушителей

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Администрация Владивостока использует автодозвон против рекламодателей-нарушителей

Владивосток, 5 декабря. Система автодозвона для нерадивых рекламодателей  вновь начала действовать во Владивостоке. Об этом сообщает городская администрация.

В настоящий момент в список на автодозвон включено уже более 40 номеров. Уведомления производятся в течение дня с интервалом в одну минуту. Само голосовое сообщение поступает на номер, указанный в объявлении.

В нем нарушителю сообщают, что его рекламное объявление расположено в неположенном месте и портит внешний вид городских улиц. Решить сложившуюся ситуацию рекламодателю предлагается своими силами. Если нарушение устранено, автодозвон прекращается, пишет Deita.ru.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало  о появлении черного льда на дорогах Владивостока, что сильно затрудняет движение в городе.

Автор: Антон Зарубин
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