Житель Приморья придумал оригинальный способ выгуливать собаку

Владивосток, 5 декабря. Житель Приморского края придумал необычный способ выгулять собаку, не покидая своей квартиры.

Оригинальное поведение собаковода наблюдали жители города Лесозаводск, Приморского края. Мужчина вышел на балкон второго этажа и спустил небольшую собаку на землю с помощью шлейки.

Удивленные прохожие засняли, как небольшой питомец гуляет на длинном поводке на газоне под окнами дома. Фотографии оригинального ноу-хау жителя Приморья быстро попали в соцсети и набрали популярность, сообщает портал Deita.ru.