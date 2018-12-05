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Житель Приморья придумал оригинальный способ выгуливать собаку

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Житель Приморья придумал оригинальный способ выгуливать собаку

Владивосток, 5 декабря. Житель Приморского края придумал необычный способ выгулять собаку, не покидая своей квартиры.

Оригинальное поведение собаковода наблюдали жители города Лесозаводск, Приморского края. Мужчина вышел на балкон второго этажа и спустил небольшую собаку на землю с помощью шлейки.

Удивленные прохожие засняли, как небольшой питомец гуляет на длинном поводке на газоне под окнами дома. Фотографии оригинального ноу-хау жителя Приморья быстро попали в соцсети и набрали популярность, сообщает портал Deita.ru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда гулять очень лень ????

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Автор: Виктор Мальцев
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