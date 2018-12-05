Власти Приморья расширили соцпрограмму «Доступная рыба»

Приморье, 5 декабря. Администрация Приморского края подписала дополнительное соглашение социальной программы «Приморская рыба», к которому присоединились 17 муниципальных образований края.

Программа позволяет многодетным семьям и пенсионерам, а также другим жителям края приобретать рыбу по доступной «социальной» цене.

Перед началом заседания врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выразил благодарность тем, кто откликнулся на призыв и стал участвовать в программе, сообщает Deita.ru.

Отметим, что с 5 декабря к ней присоединится еще 17 районов края, а количество предприятий, участвующих в программе станет больше 50.

Напомним, что в рамках программы стоимость килограмма горбуши не должна превышать 110 рублей, сельди — 49 рублей, минтая — 75 рублей, кальмара — 130 рублей. Жители Приморья могут покупать рыбу в рамках программы в 130 торговых точках.