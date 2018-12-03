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Автобус с рабочими перевернулся в Приморье, есть погибшие

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Автобус с рабочими перевернулся в Приморье, есть погибшие

Владивосток, 3 декабря. В Амурской области перевернулся автобус с вахтовыми рабочими, в результате ДТП погиб человек.

Как сообщили в СУ СКР по региону, на 198-м километре трассы Введеново-Экимчан перевернулся автобус с 39 пассажирами. Два человека получили различные травмы, пишет DEITA.RU.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением автобуса. Ранее в Приморье произошло массовое ДТП, три иномарки и грузовик разбросало по обочине.

Автор: Ирина Селезнева
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