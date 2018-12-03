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Три иномарки и грузовик столкнулись на трассе в Приморье

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Три иномарки и грузовик столкнулись на трассе в Приморье

Владивосток, 3 декабря. Днем на трассе рядом с городом Большой камень в Приморье произошло ДТП, несколько машин от удара раскидало по обочинам. Появилось видео с места аварии.

Массовое ДТП произошло по дороге в сторону города Находка. Три автомобиля столкнулись на трассе, в том числе грузовик. Машины раскидало в кювет и по обочинам дороги. Грузовик перегородил дорогу.

На место происшествия прибыли оперативные службы, сообщает DEITA.RU. Информации о пострадавших нет.

Автор: Ирина Селезнева
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