Три иномарки и грузовик столкнулись на трассе в Приморье

Владивосток, 3 декабря. Днем на трассе рядом с городом Большой камень в Приморье произошло ДТП, несколько машин от удара раскидало по обочинам. Появилось видео с места аварии.

Массовое ДТП произошло по дороге в сторону города Находка. Три автомобиля столкнулись на трассе, в том числе грузовик. Машины раскидало в кювет и по обочинам дороги. Грузовик перегородил дорогу.

На место происшествия прибыли оперативные службы, сообщает DEITA.RU. Информации о пострадавших нет.