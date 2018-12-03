Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Черный лед покрыл дороги Владивостока

340
0 Оставить комментарий

Черный лед покрыл дороги Владивостока

Владивосток, 3 декабря. На дорогах Владивостока из-за гористого рельефа и высокой влажности образовался черный лед, который сильно затрудняет движение.

Слой льда невозможно убрать спецтехникой, только растопить реагентами. Власти Владивостока арендовали средства для обработки дорог у коммерческих организаций, коммунальщики обрабатывают спуски, подъем, транспортные развязки пескосолевой смесью.

Водители грузовиков жалуются, что дороги по-прежнему скользкие. Специалисты отмечают, что черный лед — большая проблема для региона, пишет DEITA.RU. Ранее на трассе Седанка — Патрокл водитель фуры не справился с управлением, грузовик занесло и им перекрыло проезжую часть.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.