Браконьер в Приморье пытался дать взятку должностному лицу

Владивосток, 29 ноября. Браконьер в Приморском крае пытался дать взятку должностному лицу.

Как сообщает региональное управление следственного комитета России, мужчину задержали во время незаконного вылова рыб лососевых пород. За то, чтобы «замять» дело, нарушитель предложил инспектору взятку в размере 20 тысяч рублей.

«Информация о факте склонения сотрудника транспортной полиции к коррупционному преступлению незамедлительно была сообщена руководству», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщает Deita.ru, в результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему может грозить крупный штраф и лишение свободы сроком до двух лет.