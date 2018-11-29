Не восстановившая благоустройство города компания из Владивостока заплатит штраф
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Владивосток, 29 ноября. Не восстановившая благоустройство столицы Приморского края компания из Владивостока заплатит штраф.
Как оказалось, после проведения земляных работ по улице Сипягина одно из местных предприятий не позаботилась о том, чтобы восстановить в обозначенные сроки благоустройство территории
В итоге компания-подрядчик была наказана штрафом в размере 80 тысяч рублей.
Deita.ru отмечает, что за подобного рода правонарушения в столице Приморского края нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей, а также обязательство незамедлительно устранить правонарушение.