Не восстановившая благоустройство города компания из Владивостока заплатит штраф

Владивосток, 29 ноября. Не восстановившая благоустройство столицы Приморского края компания из Владивостока заплатит штраф.

Как оказалось, после проведения земляных работ по улице Сипягина одно из местных предприятий не позаботилась о том, чтобы восстановить в обозначенные сроки благоустройство территории

В итоге компания-подрядчик была наказана штрафом в размере 80 тысяч рублей.

Deita.ru отмечает, что за подобного рода правонарушения в столице Приморского края нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей, а также обязательство незамедлительно устранить правонарушение.