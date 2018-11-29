Предположительно в Приморье обнаружены многочисленные трупы куриц

Владивосток, 29 ноября. Предположительно на Михайловской птицефабрике в Приморском крае обнаружены многочисленные трупы куриц.

По словам автора размещенного в сети ролика, он не уверен, где точно были сняты не совсем приятные кадры, но, тем не менее, предположил, что именно там, добавив, что «работники предприятия плачут, но ничего изменить не в состоянии».

Правда, не все пользователи социальных сетей приняли кадры за чистую монету, высказав мнение, что горы трупов куриц могли быть сняты в другом месте и в совсем другое время, сообщает Deita.ru.