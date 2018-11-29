Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Предположительно в Приморье обнаружены многочисленные трупы куриц

228
0 Оставить комментарий

Предположительно в Приморье обнаружены многочисленные трупы куриц

Владивосток, 29 ноября. Предположительно на Михайловской птицефабрике в Приморском крае обнаружены многочисленные трупы куриц.

По словам автора размещенного в сети ролика, он не уверен, где точно были сняты не совсем приятные кадры, но, тем не менее, предположил, что именно там, добавив, что «работники предприятия плачут, но ничего изменить не в состоянии».

Правда, не все пользователи социальных сетей приняли кадры за чистую монету, высказав мнение, что горы трупов куриц могли быть сняты в другом месте и в совсем другое время, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.