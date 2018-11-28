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Жители Приморья пожаловались на трухлявый мост через реку Большая Уссурка

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Жители Приморья пожаловались на трухлявый мост через реку Большая Уссурка

Владивосток, 28 ноября. Жители села Рощино Красноармейского района Приморского края пожаловались на трухлявый мост через реку Большая Уссурка.

Пешеходная часть моста провалилась, плит нет, люди могут пройти только по проезжей части. Отмечается, что составные конструкции мостового перехода разъезжаются, расстояние между плитами в 20-30 см.

В октябре в Михайловской районе обрушился мост над рекой Осиновкой. Фура раздавила Mazda из-за провала конструкции. В иномарке погибла женщина и ребенок, пишет Deita.ru.

Автор: Ирина Селезнева
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