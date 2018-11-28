Новый сквер появится в Находке к Новому году

Владивосток, 28 ноября. В Северном микрорайоне города Находка в Приморье появится сквер, его благоустраивают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в краевой администрации.

Работы будут завершены до конца 2018 года. Сейчас готовится система освещения детского городка, спортивной площадки. Рядом с зоной для пешеходов находится парковка на 42 машины.

За счет феедерального и местного финансирования в парке построены дорожки, установлены малые архитектурные формы. По запросу жителей микрорайона обновили газон и забили цветники.

В краевой администрации добавили, что этом году запланирован ремонт 5 парков, четыре из которых сданы в эксплуатацию, пишет Deita.ru.