Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Новый сквер появится в Находке к Новому году

40
0 Оставить комментарий

Новый сквер появится в Находке к Новому году

Владивосток, 28 ноября. В Северном микрорайоне города Находка в Приморье появится сквер, его благоустраивают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в краевой администрации.

Работы будут завершены до конца 2018 года. Сейчас готовится система освещения детского городка, спортивной площадки. Рядом с зоной для пешеходов находится парковка на 42 машины.

За счет феедерального и местного финансирования в парке построены дорожки, установлены малые архитектурные формы. По запросу жителей микрорайона обновили газон и забили цветники.

В краевой администрации добавили, что этом году запланирован ремонт 5 парков, четыре из которых сданы в эксплуатацию, пишет Deita.ru.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.