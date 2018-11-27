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Дачникам Владивостока в будущем году подготовили насыщенную программу

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Дачникам Владивостока в будущем году подготовили насыщенную программу

Владивосток, 27 ноября. Дачникам и огородникам столицы Приморского края в 2019 году подготовили насыщенную программу.

Как рассказали в администрации Владивостока, любителям покопаться в земле подготовлены экскурсии, мастер-классы и познавательные лекции, посвященные актуальным вопросам в сфере дачного хозяйства.

Кроме того, в столице Приморского края в будущем году пройдет общегородской конкурс на звание лучшего садовода и огородника, которые получат денежные сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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