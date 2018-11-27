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Гражданин КНДР пытался вывезти из Приморья 200 тысяч долларов

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Гражданин КНДР пытался вывезти из Приморья 200 тысяч долларов

Владивосток, 27 ноября. Гражданин Северной Кореи пытался незаконно вывезти из Приморского края почти 200 тысяч долларов и тысячу евро.

Как сообщает пресс-служба таможни Владивостока, мужчина пытался пронести контрабанду в коробке из-под обуви на борт самолета, который должен был вылететь из столицы Приморья в Пхеньян.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 200.1 УК РФ). Гражданину КНДР грозит до четырех лет ограничения свободы, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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