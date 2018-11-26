Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Российские моряки спасли рыбаков с тонущей северокорейской шхуны в Приморье

40
0 Оставить комментарий

Российские моряки спасли рыбаков с тонущей северокорейской шхуны в Приморье

Владивосток, 26 ноября. Российские моряки спасли рыбаков с тонущей северокорейской шхуны в Приморском крае. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

Шхуна потерпела бедствие недалеко от порта Посьет, моряков спас экипаж теплохода «Степан Гейтц». Известно, что состояние граждан КНДР удовлетворительное, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Генконсульство КНДР в столице Приморья получили полную информацию о случившемся.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.