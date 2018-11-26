Российские моряки спасли рыбаков с тонущей северокорейской шхуны в Приморье

Владивосток, 26 ноября. Российские моряки спасли рыбаков с тонущей северокорейской шхуны в Приморском крае. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

Шхуна потерпела бедствие недалеко от порта Посьет, моряков спас экипаж теплохода «Степан Гейтц». Известно, что состояние граждан КНДР удовлетворительное, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Генконсульство КНДР в столице Приморья получили полную информацию о случившемся.