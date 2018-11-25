Гололед стал причиной серьезной аварии во Владивостоке

Владивосток, 25 ноября. Из-за перепадов температур дороги Приморья покрылись ледяной коркой, что привело росту аварийности в регионе.

Во Владивостоке на улице Днепровской произошло серьезное ДТП, причиной которого стала скользкая ледяная корка на проезжей части.

Как сообщает «Deita.ru», водитель за рулем Mitsubishi Pajero, входя в поворот, потерял контроль над машиной, после чего выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку Sienta.

В результате аварии никто не пострадал, однако, обе машины получили серьезные повреждения.

Как отмечают очевидцы, гололед на дорогах Владивостока образовался местами, а корка была настолько тонкой, что определить скользкие места было невозможно с первого взгляда, поэтому выезд на скользкий участок мог стать полной неожиданностью для водителя Mitsubishi.