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Аудиторы из Бразилии оценили качество рыбы из Приморья

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Аудиторы из Бразилии оценили качество рыбы из Приморья

Владивосток, 23 ноября. Аудиторы из Бразилии оценили систему контроля и обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности рыбопродукции из Приморья.

Инспекторы министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии посетили судно «Залив Востока» в поселке Южно-Морской, а также проинспектировали судно «Восток-7» колхоза «Восток-1».

«Инспекторы сообщили, что в целом они довольны увиденным на судах, серьезных замечаний к системе производства рыбной продукции у них не возникло», — говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

Бразильские специалисты подчеркнули, что всю необходимую информацию федеральная служба и представители компаний предоставляли незамедлительно и в полном объеме, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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