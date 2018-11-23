Нарушения ПДД на одном из участков во Владивостоке принесли в казну за месяц 4 млн рублей

Владивосток, 23 ноября. Нарушения правил дорожного движения на одном из участков в столице Приморского края принесли в казну всего за один месяц четыре миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, речь идет об участке дороги в районе дома №17б на улице Борисенко, где были установлены комплексы автоматизированной фиксации административных правонарушений «Автоураган».

Больше всего (более 5600 раз) автолюбители нарушили на этом участке дороги требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, сообщает Deita.ru.