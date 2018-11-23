Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Молодой педагог из Владивостока взял гран-при конкурса в «Артеке»

104
0 Оставить комментарий

Молодой педагог из Владивостока взял гран-при конкурса в «Артеке»

Владивосток, 23 ноября. Педагог Дворца детского творчества Глеб Заря взял гран-при конкурса «Молодой медиапедагог», который завершился в «Артеке».

Как рассказали в мэрии Владивостока, творческое состязание проходило в рамках Международного юношеского медиафорума в три этапа, в ходе которых участникам конкурса надо было проявить себя с самой лучшей стороны.

В итоге строгое и непредвзятое жюри конкурса большинство голосов отдало Глебу Заря. Его пригласили на работу на медиафорум  в следующем  году и медиапедагогом на три летние смены, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.