Молодой педагог из Владивостока взял гран-при конкурса в «Артеке»

Владивосток, 23 ноября. Педагог Дворца детского творчества Глеб Заря взял гран-при конкурса «Молодой медиапедагог», который завершился в «Артеке».

Как рассказали в мэрии Владивостока, творческое состязание проходило в рамках Международного юношеского медиафорума в три этапа, в ходе которых участникам конкурса надо было проявить себя с самой лучшей стороны.

В итоге строгое и непредвзятое жюри конкурса большинство голосов отдало Глебу Заря. Его пригласили на работу на медиафорум в следующем году и медиапедагогом на три летние смены, сообщает Deita.ru.