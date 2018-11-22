Жители Приморья спасли оказавшуюся на улице семью

Владивосток, 22 ноября. Неравнодушные жители Приморья помогли матери с сыном-инвалидом, которые оказались на улице.

Как пишет DEITA.RU, мать и сына с ограниченными возможностями здоровья выгнали из съемной квартиры за неуплату шести тысяч рублей и забрали паспорта. Пост о судьбе семьи появился в социальных сетях.

Неравнодушные жители Находки помогли собрать семье деньги на оплату задолженности и обещали помочь с новой квартирой и работой.

Отметим, история семьи очень сложная. Ребенок-инвалид почти четыре года не мог ходить из-за проблем со спиной, но потом начал подрабатывать. Мать же была посудомойкой и получала пенсию по потере кормильца. В настоящее время семья под контролем органов опеки.