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Жители Приморья спасли оказавшуюся на улице семью

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Жители Приморья спасли оказавшуюся на улице семью

Владивосток, 22 ноября. Неравнодушные жители Приморья помогли матери с сыном-инвалидом, которые оказались на улице.

Как пишет DEITA.RU, мать и сына с ограниченными возможностями здоровья выгнали из съемной квартиры за неуплату шести тысяч рублей и забрали паспорта. Пост о судьбе семьи появился в социальных сетях.

Неравнодушные жители Находки помогли собрать семье деньги на оплату задолженности и обещали помочь с новой квартирой и работой.

Отметим, история семьи очень сложная. Ребенок-инвалид почти четыре года не мог ходить из-за проблем со спиной, но потом начал подрабатывать. Мать же была посудомойкой и получала пенсию по потере кормильца. В настоящее время семья под контролем органов опеки.

Автор: Алексей Громов
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