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Названа причина столкновения автобуса с детьми со стеной во Владивостоке

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Названа причина столкновения автобуса с детьми со стеной во Владивостоке

Владивосток, 22 ноября. Пассажирский автобус наехал на опорную стену во Владивостоке. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в УМВД России по Приморскому краю.

Авария случилась в четверг, 22 ноября: 56-летний мужчина, находившийся за рулем пассажирского автобуса марки Shenlong, в салоне которого находились 28 человек, среди них 18 детей, двигался со стороны улицы Гоголя в направлении Суханова, однако он не справился с управлением транспортным средством и влетел в опорную стену.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. В отношении водителя составили административные протоколы («Управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой»).

Автор: Алексей Громов
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