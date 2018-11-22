Переодевшиеся в «желтый автобус» студенты рассказали о своей акции на мосту во Владивостоке

Владивосток, 22 ноября. «Желтый автобус» из четырех человек, пытавшихся пройти по закрытому для пешеходов мосту во Владивостоке, оказался арт-проектом студентов Дальневосточного федерального университета.

Ранее в Сети появился ролик, где охранник останавливает четырех человек, которые надели на себя желтую коробку в форме автобуса. Они шли по проезжей части закрытого для пешеходов моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке​​​. Как уточнили в МВД, «автобус» не успел нарушить правила дорожного движения.

Сами студенты рассказали, что своей акцией хотели поднять вопрос передвижения горожан без автомобилей. Ее организовали студенты магистратуры по направлению digital art ДВФУ. Они также уточнили, что видео стало популярным в Интернете. Как пишет Deita.ru, в России и за рубежом его посмотрели около миллиона пользователей.