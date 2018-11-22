В Приморье автобус с детьми врезался в подпорную стену
Владивосток, 22 ноября. В столице Приморского края автобус, перевозивший детей, врезался в подпорную стену.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе спуска в сторону улицы Суханова. Предполагаемый виновник аварии – водитель легковой иномарки, который «подрезал» автобус.
По информации пресс-службы регионального МЧС, из автобуса эвакуировали 17 детей и 15 взрослых, после чего спасатели доставили пассажиров до места назначения. К счастью, в аварии никто не пострадал.
На Фуникулере заказной автобус врезался в стену. По предварительной информации, у такому маневр у водителя привела неисправность тормозной системы ______ Присылайте фото и видео новостей нам в Direct или WhatsApp 89841980908 Хочешь видеть больше интересных новостей , ставь ❤️! ______ #дтп_VLnews24
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все детали случившегося.