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Происшествия

В Приморском крае водитель сбил пешехода на «зебре»

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В Приморском крае водитель сбил пешехода на «зебре»

Приморский край, 22 ноября. В поселке Дальнегорск водитель сбил женщину на пешеходном переходе.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером – пострадавшая, о состоянии которой пока ничего не известно, спокойно переходила дорогу, когда «лихач», не снижая скорости, сбил ее прямо на «зебре».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дальнегорск.сегодня 18:07

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При этом авария произошла на хорошо освещенном прямом участке дороги, так что пешехода должно было быть видно издалека. Почему водитель не притормозил перед пешеходным переходам – выяснят сотрудники ГИБДД, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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