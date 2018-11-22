В Приморском крае водитель сбил пешехода на «зебре»

Приморский край, 22 ноября. В поселке Дальнегорск водитель сбил женщину на пешеходном переходе.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером – пострадавшая, о состоянии которой пока ничего не известно, спокойно переходила дорогу, когда «лихач», не снижая скорости, сбил ее прямо на «зебре».

При этом авария произошла на хорошо освещенном прямом участке дороги, так что пешехода должно было быть видно издалека. Почему водитель не притормозил перед пешеходным переходам – выяснят сотрудники ГИБДД, сообщает Deita.ru.