Приехавший в Приморье за иномаркой житель Омска пропал в Уссурийске

Владивосток, 21 ноября. Полиция разыскивает жителя Омска, который приехал на поезде в Приморье с крупной суммой денег для покупки иномарки и пропал в Уссурийске. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ.

Отмечается, что в Приморском крае пропал уроженец села Никольское Кемеровской области. Он жил в Омске и выехал на пассажирском поезде Москва-Владивосток для покупки автомобиля в Приморье​​​.

В ведомстве добавили, что на станции Уссурийск он вышел из состава и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. При себе мужчина имел крупную сумму денег в долларах и рублях.

Как пишет Deita.ru, на вид пропавшему 38-43 года, рост 160-176 сантиметров, у него волнистые волосы средней длины, а также уши оттопырены, возможно, носит усы.