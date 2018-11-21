В Приморье с обледенелой дороги съехали в кювет две фуры и автобус

Владивосток, 21 ноября. Накануне вечером на юге Приморского края два грузовых автомобиля и автобус съехали в кювет.

ДТП произошло на Американском перевале, где минувшей ночью образовался сильный гололед. Один из грузовиков съехал с дороги в кювет. Пассажирский автобус занесло и развернуло поперек трассы. Информации о пострадавших нет, сообщает портал Vladnews. Из-за ДТП и гололеда на перевале образовалась многокилометровая пробка.

Ранее сайт Deita.ru сообщал, что в Приморском крае на трассе Седанка — Патрокл произошла серьезная авария. Издание отмечает, что причиной ДТП стала скользкая из-за реагентов дорога.