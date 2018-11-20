В Приморье 20 тыс. человек остались без света из-за неполадок на подстанции

Москва, 20 ноября. Около 20,1 тысячи человек остались без электричества в городе Уссурийск в Приморье. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России.

Отмечается, что отключения связаны с неполадками на подстанции. Без света сейчас остаются часть жителей Уссурийска. Это около 20,1 тысячи человек. В ведомстве добавили, что мощность отключенных потребителей – 7,0 МВт. Сейчас в Уссурийске температура воздуха достигает минус трех градусов. В городе ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как пишет Deita.ru, также свет отключат в трех районах Владивостока почти на весь день.

Ранее сообщалось, что десятки домов остались без света во Владивостоке. Подачу электричества в ряд домов во Владивостоке ограничили в связи с плановыми работами по диагностике и ремонту электросетей сотрудниками МУПВ ВПЭС (электрические сети). Электричества не будет с 9.00 по местному времени (2.00 по Москве) до 17.00 (10.00 по Москве).