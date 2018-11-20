Сильный снегопад парализовал улицы Владивостока

Владивосток, 20 ноября. Многокилометровые пробки образовались на дорогах Владивостока из-за обильного снега. Согласно сервису «Яндекс Пробки», автомобильные заторы достигли 7 баллов.

В пробках стоят автомобили на Золотом мосту, скорость движения не превышает 10 километров в час. Движение медленное на Некрасовской и Столетия Владивостоку. В обратном направлении от улицы Чапаева стоят машины в другой пробке.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Ближе к Новому году ситуация на дорогах только ухудшится, пишетDeaita.ru