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Сильный снегопад парализовал улицы Владивостока

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Сильный снегопад парализовал улицы Владивостока

Владивосток, 20 ноября. Многокилометровые пробки образовались на дорогах Владивостока из-за обильного снега. Согласно сервису «Яндекс Пробки», автомобильные заторы достигли 7 баллов.

В пробках стоят автомобили на Золотом мосту, скорость движения не превышает 10 километров в час. Движение медленное на Некрасовской и Столетия Владивостоку. В обратном направлении от улицы Чапаева стоят машины в другой пробке.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Ближе к Новому году ситуация на дорогах только ухудшится, пишетDeaita.ru

Автор: Ирина Селезнева
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