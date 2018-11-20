Спасатели нашли рыбака, двое суток блуждавшего по лесу в Приморье

Владивосток, 20 ноября. Спасатели нашли рыбака в районе реки Долми, который заблудился 18 ноября и две ночи провел в лесу, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

19 ноября кинологи и спасатели отправились на поиски пропавшего человека. По данным полиции, 36-летний мужчина пропал у поселка Долми в Приморском крае.

По словам спасенного Сергея, он отправился на рыбалку с товарищами. Позднее они разошлись на реке Долми. Молодому рыбаку оказали первую помощь, его жизнь вне опасности, пишет Deita.ru.