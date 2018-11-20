Вице-губернатор Приморья Казанцева ушла в отставку

Владивосток, 20 ноября. Вице-губернатор Приморского края Татьяна Казанцева покинула свой пост по собственному желанию. Известно, что чиновница курировала вопросы экономики и бюджета региона.

В администрации Приморья отметили, что Татьяна Казанцева отработала последний рабочий день 7 ноября. На должности вице-губернатора она находилась больше года.

Казанцеву назначили вице-губернатором после двадцати лет в региональном департаменте финансов, пишет DEITA.RU. О причинах увольнения не сообщается.