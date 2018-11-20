Кожемяко официально стал кандидатом в губернаторы Приморья

Владивосток, 20 ноября. Краевая избирательная комиссия Приморья сегодня зарегистрировала врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко в качестве кандидата в губернаторы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко стал третьим из кандидатов на пост губернатора, официально зарегистрированным краевым избиркомом. Отметим, Кожемяко принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

Его соперниками в борьбе за голоса избирателей станут Роза Чемерис, выдвинутая региональным отделением партии «За женщин России» и Игорь Степаненко, представляющий политическую партию «Патриоты России».

Впрочем, список претендентов на губернаторский пост должен расшириться уже в ближайшее время, поскольку в избирательной комиссии продолжается обработка документов — их на регистрацию в качестве кандидатов подали 11 человек.

На проверку документов у членов комиссии остается еще неделя, поэтому окончательный список участников выборов будет сформирован в конце ноября.

Напомним, результаты губернаторских выборов в Приморье, прошедших в сентябре нынешнего года, были отменены из-за грубых вмешательств в избирательную кампанию. В частности, были установлены случаи подкупа избирателей, принуждения к голосованию и вброса бюллетеней.

Выборы губернатора Приморского края пройдут 16 декабря.