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Жителей Владивостока предупредили о карманниках в общественном транспорте

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Жителей Владивостока предупредили о карманниках в общественном транспорте

Владивосток, 20 ноября. Жителей столицы Приморского края предупредили о карманниках, которые действуют на одном из городских автобусных маршрутов.

Информация об этом была размещена в городских пабликах в социальных сетях, об одном из случаев воровства рассказал сын потерпевшей. По словам мужчины, воры – двое парней лет 25, садятся в автобус на остановке у вокзала, а выходят на «МГУ».

Пользователи социальных сетей бурно среагировали на произошедшее, поблагодарив за предупреждение, а также вспомнив, что это далеко не первый случай действия карманников в общественном транспорте Владивостока.

«Два года назад у знакомой вытащили деньги из кошелька и положили его обратно в сумку, тот же маршрут и та же схема действия», — цитирует Deita.ru одного из комментаторов.

Автор: Константин Терехов
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