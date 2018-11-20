Жителей Владивостока предупредили о карманниках в общественном транспорте

Владивосток, 20 ноября. Жителей столицы Приморского края предупредили о карманниках, которые действуют на одном из городских автобусных маршрутов.

Информация об этом была размещена в городских пабликах в социальных сетях, об одном из случаев воровства рассказал сын потерпевшей. По словам мужчины, воры – двое парней лет 25, садятся в автобус на остановке у вокзала, а выходят на «МГУ».

Пользователи социальных сетей бурно среагировали на произошедшее, поблагодарив за предупреждение, а также вспомнив, что это далеко не первый случай действия карманников в общественном транспорте Владивостока.