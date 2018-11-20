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Власти Владивостока экстренно предупредили горожан об ухудшении погоды

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Власти Владивостока экстренно предупредили горожан об ухудшении погоды

Владивосток, 20 ноября. Власти столицы Приморского края экстренно предупредили горожан об ухудшении погоды во вторник вечером.

По данным городской мэрии, мокрый снег из-за смещения циклона вблизи южного побережья Приморского края начнется во Владивостоке ориентировочно в пять часов вечера по местному времени.

«Прогнозируемое количество осадков составит до 1,5 миллиметров, высота свежевыпавшего снега — 0,5 сантиметров. На дорогах города ожидаются гололедные явления. Ночью и утром 21 ноября местами сохранится гололедица», — предупредили в мэрии.

Также в городской администрации напомнили, что специальная техника находится в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации гололедных явлений, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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