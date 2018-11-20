Приморский «Адмирал» не набрал очков в очередном матче КХЛ

Владивосток, 20 ноября. Хоккейный клуб «Адмирал» занимает последнюю строчку в турнире КХЛ, в то время как его генерального директора уволили по решению дисциплинарного комитета лиги.

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ХК «Адмирал» из Владивостока уступил в домашней игре московскому «Спартаку». Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей, которые доминировали на льду практически на всем протяжении встречи.

Таким образом, «Адмирал» продолжает занимать последнюю строчку турнирной таблицы КХЛ, набрав в трех десятках игр всего 14 очков.

Тем временем, в руководстве клуба решили расстаться с его гендиректором Сергеем Сошниковым. Как сообщает «Deita.ru», совет учредителей «Адмирала» расторг договор с Сошниковым на основании решения дисциплинарного комитета КХЛ.

Вместе с тем, президент хоккейного клуба Заирбек Юсупов выражает надежду на то, что ситуация рано или поздно исправится.

«Для того чтобы сохранить большой хоккей в Приморском крае, мы обязаны нормализовать отношения с Лигой. Сделаем это ради десятков тысяч болельщиков, которые искренне и всей душой болеют за команду», — заявил Юсупов.

В клубе планируют представить нового генерального директора уже в ближайшее время — после того, как его кандидатуру одобрят в КХЛ.