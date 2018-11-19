Кровавые пакеты нашли на помойке в Приморье

Владивосток, 19 ноября. Кровавые пакеты были найдены в мусорных контейнерах приморского города Находка. Как пишет издание Deita.ru, на одной из помоек города в Приморском крае были найдены окровавленные пакеты.

На месте происшествия сейчас работают полицейские. Как уточнил очевидец, «выше детской больницы, там, где «Восток ТВ», стоит помойка». Свидетель предположил, что в мусорных баках нашли «кого-то расчлененного». По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Авроры Римской, на данный момент на место только выехала следственная группа.

Ранее сидящий на скамейке труп нашли на детской площадке в Петербурге. Труп мужчины был обнаружен сидя на скамейке. На вид неизвестному около 25 лет.