Пожар в ТЦ во Владивостоке локализован

Владивосток, 19 ноября. Пожар в торговом центре «Бум» в столице Приморского края локализован.

Как говорится в официальном сообщении регионального управлении МЧС России, специалисты смогли справиться с открытым горением в полдевятого утра по местному времени (в 01.30 по московскому времени).

Напомним, что пожар в торговом центре во Владивостоке бушевал на площади 1600 квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не погиб, пострадавших, по предварительным данным, также нет.

Напомним, что в тушении пожара, видео которого Федеральное агентство новостей публиковало ранее, было задействовано 14 единиц техники, а также 45 человек личного состава, сообщает Deita.ru.