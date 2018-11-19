Крупный пожар произошел в ТЦ «Бум» во Владивостоке, ФАН публикует видео

Владивосток, 19 ноября. Крупный пожар произошел в торговом центре «Бум» во Владивостоке. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Отмечается, что пламя пылало на площади 800 квадратных метров. В результате инцидента обрушилась кровля здания на площади 300 квадратных метров. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Газета.ru сообщала о масштабных пожарах в Калифорнии. К настоящему моменту подтверждена гибель 66 человек. 63 из них были жителями города Парадайс. Около 1000 числятся как пропавшие без вести. Кроме того, 50 тысяч американце вынуждено покинули свои жилища.

Накануне также стало известно о пожаре на заводе в Москве. В региональном МЧС РФ подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Угроза дальнейшего распространения огня устранена. Причиной возгорания могла стать деформация внутри одной из печей.