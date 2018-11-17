Маленького ребенка убило листом выпавшей из грузовика фанеры в Приморье

Владивосток,17 ноября. Трагический инцидент произошел в Приморском крае: пятилетнего ребенка убило листом фанеры, которые выпал из ехавшего грузовика.

По данным местных новостных порталов, лист фанеры вывалился из кузова грузовика во время движения на 715-м километре трассы А-370 «Уссури» в Надеждинском районе. Он пробил лобовое стекло ехавшей навстречу иномарки Mercedes, на переднем сидении которой находился маленький ребенок в специальном кресле. От полученных травм он скончался. В больницу был госпитализирован водитель автомобиля.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, несколько дней назад вылетевший на тротуар в Екатеринбурге внедорожник сбил мать с коляской, двухлетний ребенок впал в кому.