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Двое заключенных сбежали из колонии через крышу хозпристройки в Приморье

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Двое заключенных сбежали из колонии через крышу хозпристройки в Приморье

Владивосток, 16 ноября.Двое заключенных сбежали из тюрьмы в Октябрьском районе Приморского края, сообщили в региональной прокуратуре.

Побег был осуществлен по предварительному сговору, заключенные пробрались наружу через крышу хозяйственного помещения. Правоохранительные органы задержали одного из беглецов в Михайловском районе, а другого — в Уссурийске.

Суд признал их виновыми, назначив наказание в виде двух лет лишения свободы. В совокупности заключенные должны отбыть еще по 3 года колонии, пишет Deita.ru

Автор: Ирина Селезнева
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