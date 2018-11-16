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Временный мост построят в Красноармейском районе Приморья

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Временный мост построят в Красноармейском районе Приморья

Владивосток, 16 ноября. Временный металлический мост построят в Красноармейском районе после ЧП с обрушением моста под фурой в Михайловском районе, сообщили в администрации Приморского края.

На месте обрушенного моста через реку Маревку начались работы по установке временной конструкции. Полностью мост поставят к 2019 году. По данным региональных властей, объявлен конкурс на возведение инженерного сооружения.

Напомним, что мост просел в июне 2018 года. В октябре в Михаловской районе Приморского края обрушился мост возле села Осиновка из-за прохода фуры, пишет Deita.ru

Автор: Ирина Селезнева
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